22:33 | БИАТЛОН

Антон Шипулин: "На последней стрельбе не надо было ждать"

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Биатлонист Антон Шипулин после индивидуальной гонки первого этапа Кубка мира в Эстерсунде отметил, что не справился с ветром во время последней стрельбы. Россиянин допустил три промаха и лишился шансов на победу. В итоге он финишировал с 11-м результатом.

- Все шло неплохо до последнего рубежа, - приводит пресс-служба ФБР слова Шипулина. - Не сказал бы, что бежалось хорошо – было тяжело, но сегодня главная цель была – стрельба. Все прекрасно работало, шло по плану: приходил на первый, второй и третий рубеж, видел, что есть ветер, и пока я ложился или вставал, ветер стихал. В голове крутилось: "Неужели в этом году мне Эстерсунд поможет во время стрельбы".

Но, к сожалению, пришел на последний рубеж, не справился с ветром. Стоял очень хороший ветер, надо было стрелять в своей отработанной форме, не надо было ждать – это я уже понял потом. Тут я постарался побороться с ветром, но ничего хорошого из этого не вышло. Можно было стрелять один или хотя бы два штрафа, тогда результат был бы лучше. 

На последнем круге мне тренеры подсказывали, я старался работать изо всех оставшихся сил. Самочувствие сегодня было неидеальное, но я старался по максимуму. Будем разгоняться дальше и надеяться, что все будет хорошо и мы идем по правильному пути.

Дополнительная информация

http://biathlonrus.com/news/2016/56435/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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super.vorobjev2010

Удачи Антоха !!!

22:46

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