Антон Бабиков: "Вместе с Фуркадом записали видео для больной девочки из России"

Российский биатлонист Антон Бабиков отметил, что считает Мартена Фуркада достойным человеком, несмотря на скандал после смешанной эстафеты на чемпионате мира-2017 в Хохфильцене. По его словам, француз откликнулся на просьбу одной больной девочки из России и записал для нее видео.
- Конечно, история была неприятной, - приводит "МК" слова Бабикова. - Когда я смотрел смешанную эстафету, я испытывал неприятные ощущения от того, что там произошло, и я был уверен, что все было специально. Но тем не менее я уважаю его, потому что он великий спортсмен, и он делает много хороших вещей. Он очень отзывчивый.
Я выступаю за ЦСКА, поддерживающий один благотворительный фонд. Они попросили записать видео для одной больной девочки, которая очень любит Фуркада. Я написал ему об этом, и он без проблем нашел время, чтобы записать видео для девочки из России. Человек имеет очень много плюсов, несмотря на то что, возможно, иногда поступает не очень хорошо. Он достойный человек!
Дополнительная информация
http://ufa.mk.ru/articles/2017/02/22/anton-babikov-lyubov-k-roditelyam-i-strane-bolshe-ya-nichego-ne-beru-na-sorevnovaniya.html