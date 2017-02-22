Антон Бабиков: "Вместе с Фуркадом записали видео для больной девочки из России"

Российский биатлонист Антон Бабиков отметил, что считает Мартена Фуркада достойным человеком, несмотря на скандал после смешанной эстафеты на чемпионате мира-2017 в Хохфильцене. По его словам, француз откликнулся на просьбу одной больной девочки из России и записал для нее видео.

- Конечно, история была неприятной, - приводит "МК" слова Бабикова. - Когда я смотрел смешанную эстафету, я испытывал неприятные ощущения от того, что там произошло, и я был уверен, что все было специально. Но тем не менее я уважаю его, потому что он великий спортсмен, и он делает много хороших вещей. Он очень отзывчивый.

Я выступаю за ЦСКА, поддерживающий один благотворительный фонд. Они попросили записать видео для одной больной девочки, которая очень любит Фуркада. Я написал ему об этом, и он без проблем нашел время, чтобы записать видео для девочки из России. Человек имеет очень много плюсов, несмотря на то что, возможно, иногда поступает не очень хорошо. Он достойный человек!