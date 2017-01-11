Антон Бабиков: "Свендсен сегодня был сильнее"

Российский биатлонист Антон Бабиков рассказал, что почувствовал на финише эстафеты в рамках этапа Кубка мира в Рупольдинге, а также отметил, что в дальнейшем он не упустит преимущество в концовке гонки. Победу одержали представители Норвегии, второе место у России, а тройку призеров замкнули биатлонисты из Германии.

– Стараюсь с этим справляться, ведь был нормальный отрыв, нормальное время, – сказал в эфире "Матч ТВ" Бабиков. – Не ожидал, что так получится на последнем круге. Отстрелял, в принципе, нормально. Думал, что смогу сохранить преимущество, но не получилось. Свендсен сегодня был сильнее. Что чувствовал на финише? Это ощущение не передать, и надеюсь, что люди такое не испытают. Ноги начинают болеть, сковываться, и ничего нельзя сделать. В какой-то момент понимаешь, что уже не можешь составить конкуренцию сильному сопернику, когда он обходит тебя.

Команда меня поддержала. Шипулин сказал, что был в такой ситуации, и не нужно расстраиваться. Когда я наберу свою лучшую форму, никто не увидит от меня таких послаблений.