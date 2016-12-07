Антон Бабиков: "Понял, что меня никому не достать, и тут нахлынул водоворот чувств"

Российский биатлонист Антон Бабиков, выигравший гонку преследования на этапе Кубка мира в Эстерсунде, отметил, что в концовке гонки в первую очередь сосредотачивался на бежавшем позади Максиме Цветкове. Россияне финишировали на первом и втором месте, а вслед за ними прибежал Мартен Фуркад, который лидировал перед последней стрельбой, но промазал дважды.

- Контактные гонки создают кураж, - сказал Бабиков. - Когда мы все только шли к первому рубежу, где уже успел дважды промахнуться Фуркад, я успел подумать: сколько же народа сейчас ринется вперед! А на финише думал уже не столько о Мартене, сколько о Максиме. Что четвертый круг бежал чуть быстрее, чем он, а значит, и на пятом вряд ли он сумеет меня обойти. А Фуркад бежал еще дальше. Если бы он стал обгонять Макса, какие-то секунды они непременно потратили бы на борьбу между собой, и я за это время мог бы оторваться еще дальше. Ведь в этой ситуации Фуркад вряд ли был способен совершить такой же финишный рывок, как он сделал в спринте. Но все эти мысли были настолько моментальными... Помню, как развернулся на последнем подъеме – там такой поворот почти на 180 градусов, который позволяет увидеть все, что происходит за твоей спиной, – и понял, что никому уже меня не достать. И вот тут уже нахлынул целый водоворот чувств. Не верил своему счастью, что называется. (Елена ВАЙЦЕХОВСКАЯ)

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