Анна Фролина: "Поздно поняла, что в России надо думать не о критериях отбора, а о том, чтобы быть сильнее остальных"

Россиянка Анна Фролина, ныне выступающая за Корею, подчеркнула, что до сих пор не адаптировалась в новой команде. Спортсменка сожалеет, что слишком поздно поняла, что необходимо быть сильнее всех, чтобы гарантировать себе место в сборной.

- Можно ли говорить о том, что сейчас вы получили все, чего хотели? - вопрос Фролиной.

- Для начала я получила возможность планировать свою жизнь. Знаю, когда и где у меня тренировочные сборы, когда чемпионат мира, какие после него будут перелеты, какие дистанции предстоит бежать, на каких этапах. Однозначно стало меньше стресса, нежели раньше, когда я понимала, что по итогам даже одной единственной гонки я могу как продолжить выступления на Кубке мира, так и вообще отправиться домой в Россию, не попав даже на этапы Кубка IBU. Или даже выполнив все критерии отбора, никуда не отобраться.

Я сейчас не жалуюсь и никого не виню, говорю лишь о том, что в России просто объективно сложилась такая ситуация: биатлонисток в стране много, все примерно равны по силам, все хотят попасть в команду. Взять даже гонку преследования в Оберхофе: мы какое-то время бежали по лыжне вчетвером: три русские девчонки и я - такая же русская, но выступающая за другую страну. Ни сзади никого, ни спереди. И все идут в одни ноги.

Я просто слишком поздно осознала, что в России, чтобы гарантированно попадать в команду, надо думать не о критериях отбора, а о том, чтобы быть на голову сильнее остальных.

- Адаптация в корейской сборной далась вам тяжело?

- Да. Я до сих пор так и не адаптировалась до конца. Причина, прежде всего, в том, что я не знаю языка.

- У вас по-прежнему есть цель и мечта или вы просто отрабатываете контракт?

- Дело совершенно не в контракте. Я просто, наверное, не могу без биатлона, не представляю без него своей жизни. Плюс - недосказанность, ощущение, что я так и не сделала в спорте того, на что способна. Это на самом деле и было главной причиной моего согласия выступать за Корею. Благодаря этой стране я теперь по-прежнему могу стремиться к цели и мечтать о том, что когда-нибудь этой цели достигну. Даже по ночам снится: я бегу, бегу, бегу - и всех обгоняю. Это паранойя, да? (Елена ВАЙЦЕХОВСКАЯ)

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