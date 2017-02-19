Анфиса Резцова: "Почему Виролайнен не участвовала ни на одном этапе кубка мира? Потому что у нее мама такая плохая?"

Двукратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова выразила разочарование результатами российских биатлонисток в масс-старте на чемпионате мира в Хохфильцене. Ирина Старых финишировала 15-й, Татьяна Акимова – 23-й.

– Обидно, что наши девушки так выступили в масс-старте, – цитирует "Спорт FM" Резцову. – Наверное, какая-то работа проводилась, но результатов ее не видно. Считаю, что чтобы исправить ситуацию в женском биатлоне, нужно в сборную вернуть таких тренеров как Хованцев, Польховский, Аликин.

Хотелось бы услышать ответ, почему Дарья Виролайнен не участвовала ни на одном этапе кубка мира? Потому что у нее мама такая плохая?