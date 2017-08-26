Анфиса Резцова: "Если у Слепцовой личные и приятные обстоятельства – это здорово"

В субботу Светлана Слепцова, выиграв спринт на чемпионате мира по летнему биатлону, объявила о завершении спортивной карьеры. Новость прокомментировала олимпийская чемпионка Анфиса Резцова.

– Света молодец сегодня, умница! – сказала Резцова. – Одна из немногих отстреляла в гонке на ноль, что ей редко удавалось. Она рассказала, что завершает карьеру по очень личной причине. Дай бог. Если это личные приятные обстоятельства – это здорово. Ей бы уже впору закончить и заняться семьей и детьми. Мы, конечно, будем счастливы и рады, если у нее все нормализуется. (Елена СОБОЛЬ)