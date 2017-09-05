Андрей Крючков: "Старты в Чайковском показали, что работать нужно с большей интенсивностью"

Тренер российских биатлонистов Алексея Волкова и Антона Шипулина Андрей Крючков отметил, что чемпионат мира по летнему биатлону в Чайковском дал спортсменам необходимый эмоциональный всплеск. Он также добавил, что сейчас им нужно работать с более высокой интенсивностью.

– Считаю, что старты на чемпионате мира по летнему биатлону придали положительных эмоций тренировочному процессу, – приводит "Тюменская арена" слова Крючкова. – Ведь соревнований у нас в течение летнего периода межсезонья не было. И чемпионат мира в Чайковском дал необходимый эмоциональный всплеск.

Сейчас нам нужно с более высокой интенсивностью – мышечной и вегетативной – работать на огневых рубежах. Чемпионат мира в Чайковском был для нас полезен как контрольный рубеж. К нему мы специально не подводились. И старты показали, что той интенсивности, с которой мы до него работали при стрельбе, было недостаточно.

Если мы хотим, чтобы спортсмены хорошо и качественно тренировались, им нужно создавать комфортные условия. Но ребята – профессионалы. Они правильно расставляют приоритеты. Мы еще в мае обсуждали, куда мы возьмем семью, а на какие сборы этого делать не стоит. Я вижу по тренировкам, что в Тюмени наличие близких людей парней нисколько не отвлекает. Шипулин и Волков все понимают правильно.

Календарь биатлонного сезона-2017/18. Старт – 26 ноября