Календарь биатлонного сезона-2017/18. Старт - 26 ноября

Международный союз биатлонистов на своем официальном сайте опубликовал календарь Кубка мира на сезон-2017/18, а также биатлонный турнир на Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане. Первый старт сезона состоится 26 ноября в Эстерсунде, а завершится 25 марта в Тюмени.
Олимпийский турнир стартует 10 февраля женским спринтом, а завершится 23 февраля мужской эстафетой.
Кубок мира-2017/18
1-й этап. Эстерсунд, Швеция. (24 ноября – 3 декабря)
26 ноября – супемикст,
26 ноября – смешанная эстафета,
29 ноября – индивидуальная гонка, женщины,
30 ноября – индивидуальная гонка, мужчины,
1 декабря – спринт, женщины,
2 декабря – спринт, мужчины,
3 декабря – гонка преследования, женщины,
3 декабря – гонка преследования, мужчины.
2-й этап. Хохфильцен, Австрия. (5 - 10 декабря)
8 декабря – спринт, мужчины,
8 декабря – спринт, женщины,
9 декабря – гонка преследования, мужчины,
9 декабря – гонка преследования, женщины,
10 декабря – эстафета, мужчины,
10 декабря – эстафета, женщины.
3-й этап. Анси, Франция. (12 - 17 декабря)
14 декабря – спринт, женщины,
15 декабря – спринт, мужчины,
16 декабря – гонка преследования, женщины,
16 декабря – гонка преследования, мужчины,
17 декабря – масс-старт, женщины,
17 декабря – масс-старт, мужчины.
4-й этап. Оберхоф, Германия. (2 - 7 января)
4 января – спринт, женщины,
5 января – спринт, мужчины,
6 января – гонка преследования, женщины,
6 января – гонка преследования, мужчины,
7 января – эстафета, женщины,
7 января – эстафета, мужчины.
5-й этап. Рупольдинг, Германия. (9 - 14 января)
10 января – индивидуальная гонка, мужчины,
11 января – индивидуальная гонка, женщины,
12 января – эстафета, мужчины,
13 января – эстафета, женщины,
14 января – масс-старт, мужчины,
14 января – масс-старт, женщины.
6-й этап. Антхольц, Италия. (16 - 21 января)
18 января – спринт, женщины,
19 января – спринт, мужчины,
20 января – гонка преследования, женщины,
20 января – гонка преследования, мужчины,
21 января – эстафета, женщины,
21 января – эстафета, мужчины.
Олимпийские игры. Пхенчхан, Корея. (9 - 25 февраля)
10 февраля – спринт, женщины,
11 февраля – спринт, мужчины,
12 февраля – гонка преследования, женщины,
12 февраля – гонка преследования, мужчины,
14 февраля – индивидуальная гонка, мужчины,
15 февраля – индивидуальная гонка, женщины,
17 февраля – масс-старт, женщины,
18 февраля – масс-старт, мужчины,
20 февраля – смешанная эстафета,
22 февраля – эстафета, женщины,
23 февраля – эстафета, мужчины.
Кубок мира-2017/18
7-й этап. Контиолахти, Финляндия. (6 - 11 марта)
8 марта – спринт, мужчины,
9 марта – спринт, женщины,
10 марта – супермикст,
10 марта – смешанная эстафета,
11 марта – масс-старт, мужчины,
11 марта – масс-старт, женщины.
8-й этап. Холменколлен, Норвегия. (13 - 18 марта)
15 марта – спринт, женщины,
15 марта – спринт, мужчины,
17 марта – эстафета, женщины,
17 марта – гонка преследования, мужчины,
18 марта – гонка преследования, женщины,
18 марта – эстафета, мужчины.
9-й этап. Тюмень, Россия. (20 - 25 марта)
22 марта – спринт, мужчины,
23 марта – спринт, женщины,
24 марта – гонка преследования, мужчины,
24 марта – гонка преследования, женщины,
25 марта – масс-старт, мужчины,
25 марта – масс-старт, женщины.