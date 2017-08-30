Календарь биатлонного сезона-2017/18. Старт - 26 ноября

Международный союз биатлонистов на своем официальном сайте опубликовал календарь Кубка мира на сезон-2017/18, а также биатлонный турнир на Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане. Первый старт сезона состоится 26 ноября в Эстерсунде, а завершится 25 марта в Тюмени.

Олимпийский турнир стартует 10 февраля женским спринтом, а завершится 23 февраля мужской эстафетой.

Кубок мира-2017/18

1-й этап. Эстерсунд, Швеция. (24 ноября – 3 декабря)

26 ноября – супемикст,

26 ноября – смешанная эстафета,

29 ноября – индивидуальная гонка, женщины,

30 ноября – индивидуальная гонка, мужчины,

1 декабря – спринт, женщины,

2 декабря – спринт, мужчины,

3 декабря – гонка преследования, женщины,

3 декабря – гонка преследования, мужчины.

2-й этап. Хохфильцен, Австрия. (5 - 10 декабря)

8 декабря – спринт, мужчины,

8 декабря – спринт, женщины,

9 декабря – гонка преследования, мужчины,

9 декабря – гонка преследования, женщины,

10 декабря – эстафета, мужчины,

10 декабря – эстафета, женщины.

3-й этап. Анси, Франция. (12 - 17 декабря)

14 декабря – спринт, женщины,

15 декабря – спринт, мужчины,

16 декабря – гонка преследования, женщины,

16 декабря – гонка преследования, мужчины,

17 декабря – масс-старт, женщины,

17 декабря – масс-старт, мужчины.

4-й этап. Оберхоф, Германия. (2 - 7 января)

4 января – спринт, женщины,

5 января – спринт, мужчины,

6 января – гонка преследования, женщины,

6 января – гонка преследования, мужчины,

7 января – эстафета, женщины,

7 января – эстафета, мужчины.

5-й этап. Рупольдинг, Германия. (9 - 14 января)

10 января – индивидуальная гонка, мужчины,

11 января – индивидуальная гонка, женщины,

12 января – эстафета, мужчины,

13 января – эстафета, женщины,

14 января – масс-старт, мужчины,

14 января – масс-старт, женщины.

6-й этап. Антхольц, Италия. (16 - 21 января)

18 января – спринт, женщины,

19 января – спринт, мужчины,

20 января – гонка преследования, женщины,

20 января – гонка преследования, мужчины,

21 января – эстафета, женщины,

21 января – эстафета, мужчины.

Олимпийские игры. Пхенчхан, Корея. (9 - 25 февраля)

10 февраля – спринт, женщины,

11 февраля – спринт, мужчины,

12 февраля – гонка преследования, женщины,

12 февраля – гонка преследования, мужчины,

14 февраля – индивидуальная гонка, мужчины,

15 февраля – индивидуальная гонка, женщины,

17 февраля – масс-старт, женщины,

18 февраля – масс-старт, мужчины,

20 февраля – смешанная эстафета,

22 февраля – эстафета, женщины,

23 февраля – эстафета, мужчины.

Кубок мира-2017/18

7-й этап. Контиолахти, Финляндия. (6 - 11 марта)

8 марта – спринт, мужчины,

9 марта – спринт, женщины,

10 марта – супермикст,

10 марта – смешанная эстафета,

11 марта – масс-старт, мужчины,

11 марта – масс-старт, женщины.

8-й этап. Холменколлен, Норвегия. (13 - 18 марта)

15 марта – спринт, женщины,

15 марта – спринт, мужчины,

17 марта – эстафета, женщины,

17 марта – гонка преследования, мужчины,

18 марта – гонка преследования, женщины,

18 марта – эстафета, мужчины.

9-й этап. Тюмень, Россия. (20 - 25 марта)

22 марта – спринт, мужчины,

23 марта – спринт, женщины,

24 марта – гонка преследования, мужчины,

24 марта – гонка преследования, женщины,

25 марта – масс-старт, мужчины,

25 марта – масс-старт, женщины.