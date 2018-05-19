Анатолий Хованцев: "Предложу правлению своих кандидатов на посты старших тренеров сборной России"

Заслуженный тренер России Анатолий Хованцев, который входит в команду нового президента СБР Владимира Драчева, заявил, что у него есть список кандидатов на посты старших тренеров мужской и женской сборных России по биатлону.

- Драчев сразу после своего избрания сказал, что видит вас на посту вице-президента СБР по спорту или главного тренера сборной. На какой позиции видите себя вы?

- Пока еще ничего не решено. Кадровые вопросы будут решаться в понедельник, 21 мая. Пока мне бы не хотелось говорить на эту тему.

- Драчев шел на выборы со своей командой. У вас такая команда есть?

- Да, есть. Я предложу правлению СБР своих кандидатов на посты старших тренеров мужской и женской сборных. Но никаких имен, повторю, называть не буду

- Прерогатива назначения тренеров сборной будет у главного тренера?

- Нет, это будет решаться совместно с правлением. (Андрей ШИТИХИН)