Алексей Слепов: "Все время отказываюсь от прививок, которые нам каждый год предлагают"

Трехкратный чемпион Европы Алексей Слепов в интервью "СЭ" отметил, что постарается провести предстоящий сезон без травм и болезней. По его словам, для этого приходится закаляться.

– В этом году я возобновил глобальные закаливающие процедуры, – подчеркнул Слепов. – Каждое утро – либо холодный душ, либо купание в холодном водоеме. Надеюсь, теперь простудные заболевания меня зимой не потревожат.

– Осенью – только душ?

– Почему? В озере еще можно плавать.

– До каких пределов?

– Пока не замерзнет. Вот в Болгарии на улице бывало около 8 градусов, вода чуть прохладнее, потому что ручьи горные. Нормально. При этом я не плаваю подолгу. Зашел, погрузился с головой – и обтираться. Если честно, я практиковал это еще с тех времен, когда выступал в лыжных гонках. Это хорошая подготовка иммунитета к разным температурным скачкам.

– Почему забросили это дело?

– Где-то в кране течет теплая вода, появляется лень... Расслабляешься. А потом начинаешь анализировать – и вспоминаешь об этих мелочах.

– Не припомню, чтобы кто-то из спортсменов так начинал утро.

– Многие боятся. Почему-то как раз те, кто опасается чего-то, на этом и попадаются. Я же боюсь другого. Например, все время отказываюсь от прививок, которые нам каждый год предлагают. Считаю, что не нужно пускать в организм даже элементарную инфекцию. Понятно, что он с ней справится, но зачем его вообще нагружать? Профилактика лучше любых таблеток и уколов. Не сторонник я последнего. (Владимир ИВАНОВ)

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