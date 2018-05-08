Александр Тихонов: "На инаугурации президента РФ многие спрашивали о бедах российского биатлона"

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов заявил, что многие спрашивали его о бедах в отечественном биатлоне на инаугурации президента России Владимира Путина. По словам Тихонова, пофамильно называли людей, которые не должны были бы участвовать в выборах Союза биатлонистов России (СБР).

– Мне очень было приятно получить приглашение на инаугурацию президента России и пообщаться там с многими старыми друзьями, которые приехали из разных регионов, – написал в блоге на своем официальном сайте Тихонов. – Приятно, что меня узнавали. Многие подходили и спрашивали, в чем причина бед нашего биатлона, что с ним происходит.

Скажу прямо, что из всех уст слышал вопросы, а куда лезет эта команда, которая уничтожала биатлон последние 10 лет. Все говорят, неужели у них совести не хватает подать в отставку. Вроде привязывать такие разговоры к иннаугурации неудобно, но они проходили именно там. Поэтому нормальные люди, не потерявшие мужского начала, должны были уйти без вопросов. Их пофамильно все знают.

Отчетно-выборная конференция СБР состоитс 18 мая в Тюмени. На пост главы организации претендуют ретендуют трехкратный чемпион мира, первый вице-президент Международного союза биатлонистов (IBU) Виктор Майгуров, четырехкратный чемпион мира Владимир Драчев и член правления СБР Дмитрий Алексашин.

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