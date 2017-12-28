Александр Тихонов: "Если в ближайшее время не будет сделано выводов из допинг-скандала, наступит катастрофа, мы опустимся еще ниже"

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов в блоге на своем официальном сайте отметил, что Россию ждут новые решения по расследованию Макларена в отношении спортсменов из летних видов спорта, и если не будет сделано никаких выводов, наступит катастрофа.

– Хочу высказать огромную признательность Виталию Георгиевичу Смирнову, от лица которого прозвучали справедливые слова в отношении нашего спорта. Я думаю, что это касается тех людей, которые непосредственно отвечали за все процессы подготовки и проведения Олимпиады в Сочи. Виталий Георгиевич абсолютно прав: если в ближайшее время не будет сделано выводов, наступит катастрофа. Нас ждут еще решения по расследованию Макларена в отношении спортсменов из летних видов спорта, к которым мы должны готовиться уже сейчас. Если руководство обоих спортивных ведомств не сделает выводов, мы опустимся еще ниже, – сказал Тихонов.