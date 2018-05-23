Александр Селифонов: "Готов консультировать сборную"

Известный тренер Александр Селифонов объяснил, почему не готов вернуться к полноценной работе, даже если получит предложение. По его словам, он готов помочь сборной России, но в качестве консультанта. Новый президент СБР Владимир Драчев назначил главным тренером сборной Анатолия Хованцева.

- Хованцев - опытный специалист, который прошел огромную школу в биатлоне, поработал на всех уровнях, добился высоких результатов, - сказал Селифонов. - Поэтому выбор неплохой. С Валерием Польховским, который может стать старшим тренером женской сборной, мы вместе работали на протяжении семи лет, жили в одной комнате - он тоже очень грамотный тренер. Посмотрим, пока окончательно сформируются штабы.

- Сами не думали о возвращении в национальную команду?

- Нет - есть некоторые семейные обстоятельства, да и здоровье уже не позволяет. Поэтому я даже не подавал документы на конкурсный отбор. Если предложат, готов проконсультировать, что-то подхватить, поработать какой-то отрезок времени - но постоянно быть в обойме, ездить по сборам и заниматься подготовкой спортсменов уже не могу.

- Как в целом относитесь к новому руководителю СБР Владимиру Драчеву?

- Вижу, что Володя деловой, очень хваткий. Впрочем, как был и в спорте - все время одним из первых. Думаю, ему удастся стать лидером, наладить работу, провести некоторые преобразования. Надеюсь, что с его приходом мы будем улучшать результаты и возвращаться на прежние позиции, ведь биатлон испокон веку считался российским видом спорта. (Антон БАБОШИН)