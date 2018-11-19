Александр Логинов: "У нас курс идет на омоложение команды. Это нормально"

Бронзовый призер чемпионата мира 2017 года, четырехкратный чемпион Европы российский биатлонист Александр Логинов в интервью "РИА Новости" оценил свое выступление в прошедшем сезоне. В общем зачете Кубка мира Логинов занял 23-е место.

– Что мешало делать это на протяжении олимпийского сезона? Вы неплохо прошли декабрьский этап Кубка мира в Анси, поднявшись в гонке преследования с 18-й позиции на четвертую, стали четвертым в составе эстафеты на этапе в Оберхофе, но ведь не ради четвертых мест вы тренируетесь?

– Амбиции в начале сезона у меня действительно были серьезными, но, из-за всех этих психологических стрессов, которые происходили на протяжении декабря и января, многое не получилось. В большей степени из-за стрельбы. Сохранить функциональное состояние на высоком уровне мне удалось, а вот стрельба не позволяла, скажем, так, занимать те места, которые мог бы занять. Вот это было по-настоящему обидно, тем более что я прекрасно осознаю, что, во-первых, не молодею, а, во-вторых, если ездить на соревнования и занимать там четвертые места, лучше вообще завязать со спортом.

В плане подготовки у меня в прошлом сезоне все было достаточно хорошо и четко. Мы с Касперовичем поэтапно реализовывали намеченный план действий, съездили на чемпионат Европы, на этап Кубка IBU в Мартель, где я выиграл спринт и гонку преследования, потом провели хороший двухнедельный сбор в Санкт-Петербурге, съездили в Тюмень на Кубок России. Словом, все шло к тому, чтобы очень неплохо закончить сезон. И тут у меня закончился паспорт.

– В каком смысле – закончился? Кончились дни, которые вы имеете право провести в шенгенской зоне?

– Нет, сначала закончился срок визы, а, когда паспорт повезли в визовый отдел, чтобы поставить новую, мы получили отказ, поскольку до конца действия самого паспорта оставалось не так много времени – недостаточно для того, чтобы консульство приняло документ. Вот и получилось, что, вместо того, чтобы поехать на этапы Кубка мира в Контиолахти и Осло и выступить там, мне пришлось ехать на этапы кубка IBU в Уват и Ханты-Мансийск. Виноват в этом, в любом случае, я сам, даже всем ребятам теперь напоминаю: проверяйте заранее все документы. Но тогда было очень обидно: так хорошо был готов, так классно провел сбор, так предвкушал те этапы… Стартовать в Контиолахти и Осло мне всегда очень нравилось. И рельеф нравится, и бежалось там всегда достаточно неплохо, и кубковая ситуация в прошлом сезоне была такова, что можно было бороться за попадание в "топ-15".

– Вы сказали, что не видите большого смысла продолжать карьеру, если занимать четвертые места. А если вдруг сложится так, что МОК примет решение никогда не допускать до Олимпийских игр людей, которые когда-либо были дисквалифицированы за нарушение антидопинговых правил? В этом случае имеет смысл продолжать карьеру?

– О четвертых местах я сказал условно. Вопрос ведь не в каких-то конкретных местах, а в том, способен ты в принципе показать результат, или нет. В 22 или 23 года об этом не слишком задумываешься, а вот уже ближе к 30-ти годам подобные вещи воспринимаются уже по-другому. Тем более, у нас курс идет все-таки на омоложение команды. Это нормально. Если молодые ребята начнут выступать намного сильнее, чем способен я, значит, надо будет принимать решение насчет дальнейшей карьеры. Просто об этом сейчас вряд ли стоит говорить – посмотрим, как будут обстоять дела в конце сезона.