Александр Логинов: "Очень хотел бы познакомиться с игроками ЦСКА"

Биатлонист Александр Логинов рассказал, что является болельщиком ЦСКА и хочет познакомиться с игроками армейского клуба. Однако на матчи команды в Москве спортсмен не может попасть из-за графика соревнований.

– Вы славитесь футбольным поклонником. Удается следить за игрой № 1 в постоянных разъездах?

– Да! Всегда стараюсь следить за футболом, где бы я ни находился. С раннего детства болею за ЦСКА. К сожалению, с игроками лично не знаком. Хотя очень хотел бы. Я с большим уважением отношусь к Игорю Акинфееву, Алану Дзагоеву и ветеранам – братьям Березуцким, Сергею Игнашевичу.

– А с тюменским футболом успели познакомиться?

– К сожалению, нет. Но очень хочу найти на это время. Мне не удается даже попасть на матч ЦСКА в Москве. Идем по разным графикам…

– А хоккей вам как?

– Слежу за ним реже, но тоже очень уважаю эту игру. С тюменским хоккеем бы тоже познакомился. Думаю, все впереди.