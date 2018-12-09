Александр Логинов: "Хочу извиниться, что на предпоследнем подъеме задел палки Йоханеса"

Бронзовый призер гонки преследования на этапе Кубка мира в Поклюке Александр Логинов прокомментировал свое выступление. По его словам, он чувствует облегчение.

- Почему упал перед самым финишем? Просто потерял концентрацию, воткнулся палкой в ботинок и упал, - цитируцет Логинова официальный сайт СБР. - Хочу извиниться, что на предпоследнем подъеме задел палки Йоханеса. Это было случайно, просто мы перестраивались, но я все равно хочу извиниться.

– Как вы оцените свое выступление в Поклюке в целом? Нашли вы те кондиции, которые позволят хорошо провести весь сезон?

– Сейчас я чувствую облегчение, что этот долгий этап закончен. Меня радует сам факт, что сегодня удалось найти компромисс стрельбы и хода, рад, что удалось подняться на подиум. Надеюсь, что нашел свои кондиции. Но пока прошел только один этап. Надеюсь, что удастся сохранить форму до конца сезона.

– Хованцев говорил по рации, что на первой стрельбе у вас прошли все пять "габаритов", почему сбились на этом рубеже?

– Там не "габариты", там была стрельба "на 8 часов". Я это связываю с погодными условиями, которые были на пристрелке. Ветер гулял туда-сюда немножко. И освещение менялось. Но хорошо, что поместилось, кучность была хорошая. Потом сделал поправку.

– Показалось, что ваши лыжи катили лучше, чем у Йоханеса, это так?

– Нет, просто сегодня скольжение у всех было плюс-минус одинаковое из-за структуры снега. Просто я сидел сзади на спуске, и проще было немножко накатить справа от него.