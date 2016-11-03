16:16 | БИАТЛОН

Александр Касперович: "В стрельбе наши спортсмены еще теряются при сильном ветре"

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Главный тренер сборной России Александр Касперович остался доволен тем, как прошла подготовка команды к сезону. По его словам, есть еще аспекты, над которыми нужно поработать до первых зимних стартов.

– Подготовительный период уже подходит к концу. С апреля команды находились на учебно-тренировочных сборах, решали определенные задачи согласно планам подготовки, – цитирует официальный сайт СБР Касперовича. – Все сборы прошли на высоком организационном уровне, без каких-либо срывов. Министерство спорта, ЦСП и Союз биатлонистов России обеспечили команду всем необходимым.

Важно, что в этом году мы провели полноценный летний чемпионат России, где выступили все сильнейшие спортсмены. Просмотрели там всех ребят и девчонок. Можно было сравнить опытных и молодых спортсменов. Были показаны хорошие результаты, особенно порадовали девушки. В частности, отмечу Викторию Сливко, Ульяну Кайшеву, Татьяну Акимову, после годичного перерыва хорошо выглядела Екатерина Глазырина. Но есть и проблемы. В стрелковой подготовке наши спортсмены теряются при сильном ветре – работаем над этим.

В октябре команды начали вкатку в австрийском Рамзау и Ханты-Мансийске. В Рамзау работали четыре группы подготовки – восстановили там лыжные навыки, тренировались в условиях среднегорья. Антон Шипулин и Алексей Волков тренировки на снегу начали в Ханты-Мансийске. Туда же из Рамзау чуть позднее прибыла группа Падина, а группа Гросса после сбора в Австрии тренировалась в лыжном туннеле Оберхофа.

Дополнительная информация

http://biathlonrus.com/main/2016/56203/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Delavar-80

Опять Слепов в сборной? Вот к гадалке не ходи - поставят на первые старты, выпалит полобоймы мимо цели, навернят штрафные круги, закончит в 3,4м десятке. Ему уже 30 лет, сколько можно его держать?

17:20

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