Александр Касперович: "В стрельбе наши спортсмены еще теряются при сильном ветре"

Главный тренер сборной России Александр Касперович остался доволен тем, как прошла подготовка команды к сезону. По его словам, есть еще аспекты, над которыми нужно поработать до первых зимних стартов.

– Подготовительный период уже подходит к концу. С апреля команды находились на учебно-тренировочных сборах, решали определенные задачи согласно планам подготовки, – цитирует официальный сайт СБР Касперовича. – Все сборы прошли на высоком организационном уровне, без каких-либо срывов. Министерство спорта, ЦСП и Союз биатлонистов России обеспечили команду всем необходимым.

Важно, что в этом году мы провели полноценный летний чемпионат России, где выступили все сильнейшие спортсмены. Просмотрели там всех ребят и девчонок. Можно было сравнить опытных и молодых спортсменов. Были показаны хорошие результаты, особенно порадовали девушки. В частности, отмечу Викторию Сливко, Ульяну Кайшеву, Татьяну Акимову, после годичного перерыва хорошо выглядела Екатерина Глазырина. Но есть и проблемы. В стрелковой подготовке наши спортсмены теряются при сильном ветре – работаем над этим.

В октябре команды начали вкатку в австрийском Рамзау и Ханты-Мансийске. В Рамзау работали четыре группы подготовки – восстановили там лыжные навыки, тренировались в условиях среднегорья. Антон Шипулин и Алексей Волков тренировки на снегу начали в Ханты-Мансийске. Туда же из Рамзау чуть позднее прибыла группа Падина, а группа Гросса после сбора в Австрии тренировалась в лыжном туннеле Оберхофа.