Акимова сломала палку и повредила винтовку при падении

Биатлонистка Татьяна Акимова упала на спуске во время заключительного этапа эстафетной гонки чемпионата мира в Хохфильцене. Об этом сообщил комментатор Дмитрий Губерниев.
В результате падения россиянка сломала палку и повредила винтовку. Как следствие, она проиграла лидеру к первой стрельбе 18 секунд. Отметим, что на рубеже Акимова допустила четыре промаха.
Айртон
Если иметь 10-20 кг лишнего веса, то падение - норма!)) Бгг.)) Интересно, почему в сборной РФ позволительно для спортсмена иметь такой лишний вес?))
18:47
ЮКИ
КОБЫЛЫ!!
18:31
Buliit
Новочебоксарск__ Показывать надо , но без звука и в черно-белом изображении !
18:27
sm29alex
похоже Акимова повторяет прошлогоднюю судьбу Подчуфаровой, та тоже к весне сдулась и ... кто будет следующей ласточкой в следующем году ?
18:25
Братчанин
Кроме Старых, все - коровы....
18:23
Новочебоксарск
Лучше вообще запретить биатлон к показу. Одно расстройство...
18:21
sportbeer
Начались отмазы! Акимова, подчуфарова, слепова давайте уже тоже как другие черепахи за корею.
18:20
Buliit
В России. за Уралом на большей территории 9 месяцев в году лежит снег ,а мы разучились на лыжах стоять !
18:20
maximalist
Она громогласно сказала на стрельбе важное слово в прямом эфире п...ец. Браво, Таня. Так емко все охарактеризовала. Лучше не скажешь.
18:11
LeshaKZTZ
Ура. Мы опять десятые. Стабильность - наше всё.
18:10
эстонский армеец
"Забыл, да ещё и не помнил" - это так называется. Почему больше никто не упал?) Теперь сделают вид , что ЧМ - это не очень важно, главное к ОИ подготовиться!)))
18:09
inachipoch
Повредила винтовку? А к стрельбе стоя винтовка сама собой починилась?
18:07
vtnsk
Проще вспомнить гонки, где она не падала. В падениях она рекордсменка мира...
18:06
Курдин
согласен, 1-ому в тягость показывать, зачем лезут, репортаж какой то куцый
18:00
nikel
А чудак с 1 канала и не знает.
17:55