17:45 | БИАТЛОН

Акимова сломала палку и повредила винтовку при падении

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Биатлонистка Татьяна Акимова упала на спуске во время заключительного этапа эстафетной гонки чемпионата мира в Хохфильцене. Об этом сообщил комментатор Дмитрий Губерниев.

В результате падения россиянка сломала палку и повредила винтовку. Как следствие, она проиграла лидеру к первой стрельбе 18 секунд. Отметим, что на рубеже Акимова допустила четыре промаха.

ЧМ. женская эстафета. Live!

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (15)
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Айртон

Если иметь 10-20 кг лишнего веса, то падение - норма!)) Бгг.)) Интересно, почему в сборной РФ позволительно для спортсмена иметь такой лишний вес?))

18:47

ЮКИ

КОБЫЛЫ!!

18:31

Buliit

Новочебоксарск__ Показывать надо , но без звука и в черно-белом изображении !

18:27

sm29alex

похоже Акимова повторяет прошлогоднюю судьбу Подчуфаровой, та тоже к весне сдулась и ... кто будет следующей ласточкой в следующем году ?

18:25

Братчанин

Кроме Старых, все - коровы....

18:23

Новочебоксарск

Лучше вообще запретить биатлон к показу. Одно расстройство...

18:21

sportbeer

Начались отмазы! Акимова, подчуфарова, слепова давайте уже тоже как другие черепахи за корею.

18:20

Buliit

В России. за Уралом на большей территории 9 месяцев в году лежит снег ,а мы разучились на лыжах стоять !

18:20

maximalist

Она громогласно сказала на стрельбе важное слово в прямом эфире п...ец. Браво, Таня. Так емко все охарактеризовала. Лучше не скажешь.

18:11

LeshaKZTZ

Ура. Мы опять десятые. Стабильность - наше всё.

18:10

эстонский армеец

"Забыл, да ещё и не помнил" - это так называется. Почему больше никто не упал?) Теперь сделают вид , что ЧМ - это не очень важно, главное к ОИ подготовиться!)))

18:09

inachipoch

Повредила винтовку? А к стрельбе стоя винтовка сама собой починилась?

18:07

vtnsk

Проще вспомнить гонки, где она не падала. В падениях она рекордсменка мира...

18:06

Курдин

согласен, 1-ому в тягость показывать, зачем лезут, репортаж какой то куцый

18:00

nikel

А чудак с 1 канала и не знает.

17:55

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