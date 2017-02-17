Акимова сломала палку и повредила винтовку при падении

Биатлонистка Татьяна Акимова упала на спуске во время заключительного этапа эстафетной гонки чемпионата мира в Хохфильцене. Об этом сообщил комментатор Дмитрий Губерниев.

В результате падения россиянка сломала палку и повредила винтовку. Как следствие, она проиграла лидеру к первой стрельбе 18 секунд. Отметим, что на рубеже Акимова допустила четыре промаха.

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