"Зенит" обещает дать бой ЦСКА в финале Единой лиги

Спортивный директор петербургского "Зенита" Андрей Спиридонов перечислил моменты, по которым для него "Финал четырех" в Единой лиге лучше традиционного плей-офф.

- Плюс "Финала четырех" уже в том, что здесь разыгрывается и третье место, чего не было раньше. Считаю, что этот формат должен существовать, хотя для "Зенита" он новый. Здесь собрались четыре сильнейших клуба, а нейтральная площадка уравнивает шансы - и это тоже положительный момент. У нас был тяжелый сезон, нас преследовали травмы. Но мы сумели показать, что у команды есть потенциал. ЦСКА - лидер нашего баскетбола, но мы попытаемся сказать свое слово. (Антон БАБОШИН)