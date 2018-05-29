"Зенит" на выезде обыграл "Автодор" и вышел в "Финал четырех" Единой лиги ВТБ

"Зенит" на выезде обыграл "Автодор" (90:78) в 1/4 финала Единой лиги ВТБ. Команда выиграла серию со счетом 3-0 и пробилась в "Финал четырех" турнира.

В составе победителей самым результативным стал Кайл Курич, который набрал 31 очко. У "Автодора" 16 очков набрал Майка Даунс.

Баскетбол

Единая Лига ВТБ

1/4 финала

"Автодор" (Саратов) - "Зенит" (Санкт-Петербург) - 78:90 (16:24, 21:17, 23:29, 18:20)

"Автодор": Даунс (16), Кларк (14), Хаммер, Маккиссик (по 12)

"Зенит": Курич (31), Воронов (20), Харпер (14)

Счет в серии: 0-3