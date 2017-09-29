Василий Карасев: "Выход в Евролигу? Не хочу бросаться заявлениями"

Главный тренер "Зенита" Василий Карасев оценил шансы команды в грядущем сезоне. Также специалист посетовал на травмы, спутавшие планы петербуржцев в межсезонье.

– Насколько команда готова к сезону?

– Ситуация сейчас очень сложная. Мало того, что в предсезонке поменяли всю команду, еще и не провели все вместе ни одной тренировки из-за многочисленных травм. Симонович сыграл с "Енисеем", но не тренировался с нами. Сложно говорить о командной игре, больше отслеживали индивидуальные действия в защите и в нападении. Довольны не всем, но есть над чем работать.

– Помимо большого количества травмированных, как идет процесс подготовки к сезону?

– Неоднозначно идет. Россыпью выпадают люди, потеряли многих из-за травм. У нас сейчас только двое больших: Валиев и Гордон, зачастую приходится ставить кого-то из маленьких на позицию четвертого, и у нас проседает подбор. Проблемы, конечно, есть, но у нас часто возникают какие-то проблемы. Пусть они лучше будут в начале, чем в конце сезона.

– Какие задачи на сезон стоят перед командой?

– И я, и команда ставим перед собой самые большие цели. Не все удалось в предсезонке. Потеряли и Марковича, и других игроков, которых хотели подписать. Поэтому состав не слишком усилился по сравнению с "Химками" и ЦСКА.

– В прошлом году была поставлена задача выходить в Евролигу, и команде не хватило совсем немного. Будет ли это по силам в грядущем сезоне?

– Надо всегда адекватно оценивать ситуацию. Есть "Химки", в два раза увеличившие бюджет, они набрали всех лучших. У Казани восемь иностранцев. Мы все равно идем на пятом месте по бюджету. Не хочу бросаться заявлениями, будем биться и стараться. Просто надо понимать денежный ресурс, он очень много значит. (Артем РЯБОВОЛ)