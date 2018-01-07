Василий Карасев: "Исход матча с "Цмоки" будет зависеть от "Зенита"

Главный тренер "Зенита" Василий Карасев перед матчем Единой лиги ВТБ против "Цмоки-Минск"​ отметил, что исход поединка будет зависеть от его команды. Встреча состоится сегодня и начнется в 14.45 по московскому времени.

– "Цмоки-Минск" сейчас играет в довольно-таки качественный баскетбол, у них есть хорошие игроки, которые могут решить исход матча, - цитирует пресс-служба клуба Карасева. - Однако все равно все будет зависеть именно от нас. У нас сейчас очень тяжелый график, мы прилетели после матча в Вильнюсе, а через день снова улетать на игру. Главное, чтобы ребята сумели восстановиться и просто сыграли в свой баскетбол.

– Стоит ожидать, что вы используете более широкую ротацию, чем в последних матчах Еврокубка?

– Конечно, мы будем стараться так делать, потому что в Вильнюсе мы серьезно нагрузили лидеров, а игра получилась очень жесткой.