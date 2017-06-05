УНИКС проведет переговоры с кандидатами в главные тренеры на следующей неделе

УНИКС не исключает возможного возвращения форварда Коти Кларка в команду в новом сезоне, несмотря на то, что игрок подписал контракт с клубом "Капитанес де Аресибо" из Пуэрто-Рико. Кларк выступал в УНИКСе в сезоне-2016/17 и набирал в среднем по 9,4 очка в матчах Единой лиги ВТБ.

- Кларк подписал краткосрочный контракт в Пуэрто-Рико, и мы не исключаем возможность его возвращения в УНИКС. Что касается Лэтевиуса Уильямса, то контракт с ним истек, он покинул команду. Будем рассматривать другие варианты, - цитирует "Р-Спорт" президент казанцев Евгения Богачева. - УНИКС сможет провести переговоры с интересующими его тренерами после окончания сезона в Европе. Планируем, что с кандидатами удастся поговорить на следующей неделе.