Трэй Голден - новичок "Автодора"

"Автодор" подписал контракт с американским защитником Трэем Голденом, информирует официальный сайт клуба. В прошедшем сезоне Голден выступал во французском "Ле Портеле", с которым дошел до четвертьфина Кубка Европы ФИБА.



– Я очень рад подписанию контракта с "Автодором"! Слышал много хорошего об этой организации, а также с нетерпением жду возможности выступить в Лиге ВТБ и европейских клубных соревнованиях, – отметил Голден. – Я уже готов приступить к исполнению своих обязанностей и помочь команде выйти в плей-офф Лиги ВТБ второй год подряд.