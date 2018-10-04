Швед рассчитывает на хороший сезон

Лидер "Химок" Алексей Швед за день до первого матча Единой лиги-2018/19 отметил, что его не беспокоит травма ноги, с которой он заканчивал прошлый сезон, и поблагодарил болельщиков за поддержку.

– Подходим к сезону в отличном настроении, – подчеркнул защитник. – Тренируемся, провели несколько игр вместе, к 5 октября будем готовы играть по максимуму. Как нога? Отлично. И большое спасибо всем болельщикам, что беспокоятся за меня. Мы их всегда ждем на трибунах, и были очень рады видеть на традиционной встрече. Рассчитываем за их поддержку. Надеемся, сезон будет хорошим – начнем, а там посмотрим.

"Химки" стартуют в Единой лиге выездным матчем с латвийским ВЭФ 5 октября, а неделей позже откроют сезон в Евролиге домашней встречей с греческим "Олимпиакосом".