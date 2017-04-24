Шталбергс покинул "Нижний Новгород"

"Нижний Новгород" на официальном сайте объявил, что не будет продлевать контракт с главным тренером команды Артурсом Шталбергсом. Таким образом, 32-летний латышский специалист покинул нижегородский клуб. В этом сезоне нижегородцы заняли 9-е место в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ и не вышли в плей-офф, а также дошли до 2-го группового этапа Кубка Европы, где одержали всего одну победу в шести встречах.

- Ставя точку, могу сказать, что чувствую себя как в сказке, где главному герою пришлось преодолеть много испытаний, - отметил Шталбергс. - Да, несмотря на то, что по ходу сезона травмировались игроки, которые должны были приносить результат, мы шаг за шагом двигались к своей цели - создать новую команду. К сожалению, пара недостигнутых побед определили мою судьбу в "Нижнем Новгороде", но я уверен, что это не должно остановить движение команды к ее развитию и развитию баскетбола в городе. Я прощаюсь с клубом, оставаясь его преданным поклонником, и всегда буду рад встрече с теми, кто стали мне друзьями за это время. Также мне хотелось бы поблагодарить руководство "Нижнего Новгорода" и всех болельщиков, кто поддерживал нас, несмотря ни на что.