Серхио Родригес: "Очень рад, что прошлым летом выбрал ЦСКА"

Защитник ЦСКА Серхио Родригес после "Финала четырех" Единой лиги ВТБ отметил, что счастлив завоеванию трофея. Армейцы в финале обыграли "Химки" (95:84).

- Безусловно, я счастлив, - приводят "Известия" слова Родригеса. - Это мой первый титул с ЦСКА. Целый год мы работали для достижения двух целей: победы в Евролиге и Единой лиге. В Белграде мы не смогли порадовать своих болельщиков, но продолжили много работать и уверенно выиграли "Финал четырех" Единой лиги. Хочу поздравить всех своих партнеров с победой. Они лучшие, у нас сложился невероятный коллектив. Очень рад, что летом 2017 года сделал выбор в пользу московского клуба. Это великолепный опыт для меня.