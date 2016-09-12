Сборная России сыграет с легионерами в Матче звезд Единой лиги ВТБ

Директор Единой лиги ВТБ по маркетингу Василий Коршков подчеркнул, что сборная России сыграет против команды легионеров в Матче всех звезд, который состоится 12 февраля. Ранее Матч звезд никогда не проводился в рамках лиги.

Последний раз подобная игра состоялась в 2011 году, когда чемпионат России проходил под эгидой Профессиональной баскетбольной лиги (ПБЛ).

"Матч всех звезд, который состоится 12 февраля, станет первым в истории Единой лиги ВТБ, - приводит "Р-Спорт" слова Коршкова. - Последняя подобная игра состоялась еще в рамках ПБЛ. В Матче всех звезд сыграют сборная России и сборная легионеров. Такой формат хорошо был принят болельщиками в свое время".

Коршков добавил, что решение о дате матча было единогласным.

"Решение было общим. Это удобно клубам, к тому же все Матчи звезд проходят в выходные. Это позволяет болельщикам приехать из других городов и совместить отдых и развлечение", - сказал Коршков.

Также он отметил, что руководство лиги рассчитывает вернуться к формату из 14 команд или более уже в следующем сезоне.

"На утреннем совещании в понедельник было принято решение сохранить состав из 13 команд-участниц, сказал Коршков. - В первую очередь, это связано с тем, что уже было утверждено расписание турнира, и вписать в него еще какой-то клуб из претендовавших было бы проблематично. Но мы рассчитываем, что в следующем сезоне Лига расширит свой состав, как минимум вернувшись к 14 участникам".

Тринадцать клубов примут участие в Единой лиге ВТБ-2016/17//

Матч звезд Единой лиги ВТБ пройдет 12 февраля