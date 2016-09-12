15:16 | БАСКЕТБОЛ — Единая лига ВТБ

Тринадцать клубов примут участие в Единой лиге ВТБ-2016/17

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Тринадцать клубов примут участие в новом сезоне Единой лиги ВТБ. Об этом сообщил президент лиги Сергей Кущенко. Ранее из-за финансовых проблем отказался от участия "Красный Октябрь".

– Решение о том, что в новом сезоне сыграют 13 клубов, было принято на совещании руководства Единой лиги ВТБ и представителей команд, – цитирует ТАСС Кущенко.

Участниками турнира стали: ЦСКА, УНИКС, "Зенит", "Химки", "Локомотив-Кубань", "Автодор", "Нижний Новгород", "Енисей", "Парма", "Астана" (Казахстан), "Цмоки" (Белоруссия), "Калев" (Эстония), ВЭФ (Латвия).

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3614335

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Джон....Сильвер

Курам на смех это лига ВТБ! 13 клубов! В Чемпионате России клубов больше было! Проект явно скорее мертв, чем жив!

15:29

patras79

ЛигИ? А может ЛигЕ?

15:26

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