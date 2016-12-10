Саша Обрадович: "Локомотив" смог остановить лидеров "Астаны"

Главный тренер "Локомотива" Саша Обрадович после победы над "Астаной" (71:51) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ отметил, что его команде удалось закрыть Иэна Миллера и Роберта Лоури. Краснодарцы после этого результата закрепились на пятом месте в турнирной таблице.

- Была отличная тактическая игра, - приводит пресс-служба "Локомотива" слова Обрадовича. - Мы остановили лидеров "Астаны" - это Миллер и Лоури, разобрали их игру. Сложный был матч. Мы рано прилетели в Казахстан, на площадке долго искали свою игру, но нам удалось победить .