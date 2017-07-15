14:14 | Баскетбол — Единая лига ВТБ

Победитель Единой Лиги ВТБ будет определяться в "Финале четырех"

Совет Единой лиги ВТБ принял решение об изменении схемы проведения плей-офф турнира, сообщает ТАСС. Начиная с сезона-2017/18 победитель будет определяться в "Финале четырех". 

"Финал четырех" проводился в турнире до сезона-2011/12, впоследствии финал проводился в серии до трех побед. 

"Финал четырех"-2018 пройдет с 8 по 10 июля.

- "Финал четырех" пройдет с 8 по 10 июня, за неделю до старта чемпионата мира по футболу, - сказал почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов. - По поводу перехода на этот формат на совете разгорелись бурные дискуссии. В итоге из 20 человек 13 проголосовали за, и 4 - против. Руководство лиги воздержалось.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4416619

Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий