Победитель Единой Лиги ВТБ будет определяться в "Финале четырех"

Совет Единой лиги ВТБ принял решение об изменении схемы проведения плей-офф турнира, сообщает ТАСС. Начиная с сезона-2017/18 победитель будет определяться в "Финале четырех".

"Финал четырех" проводился в турнире до сезона-2011/12, впоследствии финал проводился в серии до трех побед.

"Финал четырех"-2018 пройдет с 8 по 10 июля.

- "Финал четырех" пройдет с 8 по 10 июня, за неделю до старта чемпионата мира по футболу, - сказал почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов. - По поводу перехода на этот формат на совете разгорелись бурные дискуссии. В итоге из 20 человек 13 проголосовали за, и 4 - против. Руководство лиги воздержалось.