17:53 1 февраля | БАСКЕТБОЛ — Единая лига ВТБ

Пашутин и Итудис объявили стартовые пятерки на Матч всех звезд Единой лиги ВТБ

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Главные тренеры "Звезд России" и "Звезд мира" – Евгений Пашутин и Димитрис Итудис – объявили стартовые пятерки своих команд, которые выйдут на паркет 11 февраля в Сочи в Матче всех звезд Единой лиги ВТБ, информирует официальный сайт турнира.

"Звезды России": Дмитрий Хвостов ("Локомотив") – Алексей Швед ("Химки") – Сергей Карасев ("Зенит") – Виктор Хряпа (ЦСКА) – Андрей Воронцевич (ЦСКА).

"Звезды мира": Милош Теодосич (ЦСКА) – Нандо Де Коло (ЦСКА) – Кит Лэнгфорд (УНИКС) – Янис Тимма ("Зенит") – Артем Параховский (УНИКС).

Также главные тренеры команд назвали своих помощников на Матч всех звезд: в штаб Пашутина вошел главный тренер "Зенита" Василий Карасев и главный тренер "Пармы" Вячеслав Шушаков; Итудису будут ассистировать помощники из тренерского штаба ЦСКААнтон Юдин и Костас Хацихристос.

Дополнительная информация

http://www.vtb-league.com/ru/news/obyavleny-startovye-pyaterki-na-match-vseh-zvezd-v-sochi/

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