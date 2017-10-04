Никита Моргунов: "Парма" явно улучшит свой результат в Единой лиге ВТБ"

Чемпион Европы Никита Моргунов рассказал о перспективах "Автодора", "Нижнего Новгорода", "Енисея" и "Пармы" в Единой лиге ВТБ. По его мнению, тяжелее всех будет красноярскому клубу.

- Когда в команде меняются главный тренер и многие игроки, сложно делать какие-то прогнозы, приводят "Известия" слова Моргунова. - Считаю, что о перспективах "Автодора" и "Нижнего Новгорода" можно будет говорить только в середине чемпионата. Мы хорошо знаем этих тренеров, особенно Зорана Лукича, который в связке с Сергеем Пановым практически с нуля построил нижегородскую команду. Да, последние годы его карьеры были не самыми удачными, но в "Нижнем Новгороде" ему вновь предоставили шанс заявить о себе. Сам Лукич говорит, что ему потребуется время, чтобы вновь вернуть команду на победные рельсы, поэтому болельщикам надо запастись терпением. Маццон - тренер с хорошей репутацией. Важно, как он сработается с президентом клуба Владимиром Родионовым. Если они найдут общий язык и Маццон получит определенный кредит доверия, команда способна выступить очень достойно.

Мне кажется, что "Енисею" будет очень тяжело. Элегер, Тэйлор и Трушкин были ключевыми игроками команды. Когда ты теряешь трех игроков стартовой пятерки, перестроить команду очень сложно. Посмотрим, получится ли у Олега Окулова найти равноценные замены. "Парма" явно улучшит свой результат в Лиге ВТБ. А вот сможет ли Николайс Мазур вывести команду в плей-офф, пока сказать сложно.