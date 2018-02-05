Никита Курбанов: "На матчи с "Химками" всегда есть дополнительная мотивация"

Форвард ЦСКА Никита Курбанов после победы над "Химками" (90:71) в матче Единой лиги сказал, что команда сумела перестроиться после потери единственного номинального центрового Отелло Хантера и не заостряла на этом внимание по ходу игры.

- Не скажу, что у меня к "Химкам" есть какой-то особый подход. Хотя приятно, что перед игрой об этом говорили. "Химки" - наш конкурент, матчи с ними порой за пределами просто баскетбольного соперничества, это дерби, событие, которого ждут. Поэтому перед встречами с ними всегда есть дополнительная мотивация.

- Начало выдалось для ЦСКА непростым, вы потеряли единственного центрового в заявке на матч.

- Да, по ходу игры мы сумели подстроиться к ситуации. Много смен играли низким составом - все ребята примерно одного роста, без явного центра. Не заостряли на этом внимание, старались быть более мобильными и помогать друг другу, наверное, это и принесло плоды.

- Хантер выбыл вслед за Хайнсом, насколько команда готова обходиться без них?

- Впереди у нас встреча с "Валенсией", у которой есть ярко выраженный центр (немец Тибор Пляйсс, - Прим. "СЭ"). Надеюсь, к этому матчу Хайнс вернется. (Антон БАБОШИН)