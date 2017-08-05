15:16 5 августа | Баскетбол — Единая лига ВТБ

Нелюбов перешел в "Локомотив"

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"Локомотив" подписал контракт с центровым Иваном Нелюбовым. Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение рассчитано на один сезон. В прошлом сезоне баскетболист выступал за "Парму" и провел 24 матча.

Кроме того, Нелюбов за свою карьеру успел поиграть за ЦСКА, ВЭФ, "Нижний Новгород", "Литкабелис".

- Иван качественный российский центровой, который способен добавить "Локомотиву" мощи в игре под кольцом, - цитирует пресс-служба клуба генерального менеджера клуба Алексея Саврасенко. - В прошлом сезоне он хорошо показал себя в играх за "Парму", теперь мы ждем от него прогресса в выступлении за наш клуб и способности конкурировать за игровое время.

Дополнительная информация

http://lokobasket.com/news/7668825.html

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КОММЕНТАРИИ (2)
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ЛКИ0811

Ну кто про спартак читает об этом и знать не надо

20:43 5 августа

marksan

А кто это? Первый раз читаю!

17:19 5 августа