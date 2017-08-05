Нелюбов перешел в "Локомотив"

"Локомотив" подписал контракт с центровым Иваном Нелюбовым. Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение рассчитано на один сезон. В прошлом сезоне баскетболист выступал за "Парму" и провел 24 матча.

Кроме того, Нелюбов за свою карьеру успел поиграть за ЦСКА, ВЭФ, "Нижний Новгород", "Литкабелис".

- Иван качественный российский центровой, который способен добавить "Локомотиву" мощи в игре под кольцом, - цитирует пресс-служба клуба генерального менеджера клуба Алексея Саврасенко. - В прошлом сезоне он хорошо показал себя в играх за "Парму", теперь мы ждем от него прогресса в выступлении за наш клуб и способности конкурировать за игровое время.