Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко рассказал, что место проведения "Финала четырех" будет выбрано до Матча звезд, который пройдет 17 февраля. Отметим, что в нынешнем сезоне победитель турнира будет впервые определен в "Финале четырех".

– Один из главных вызовов для Единой лиги в 2018 году – это "Финал четырех". Мы еще не определились с местом, но сделаем это до Матча звезд, – приводит ТАСС слова Кущенко. – Думаю, что в Питере будет именно то событие, та атмосфера, которая соответствует празднику. Должно получиться не хуже первого Матча звезд. Хотя тогда, если мы говорим об организации, планка была поднята на очень высокий уровень.

Ведущим вновь будет Иван Ургант – это был первый сюрприз, но на этом сюрпризы не закончатся. Скоро мы откроем еще одну тайну, а пока посоветую болельщикам поторопиться с приобретением билетов. Арена не такая большая, по сравнению с сочинской, а там был аншлаг.