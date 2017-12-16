"Локомотив" обыграл "Зенит", Коллинс набрал 26 очков

"Локомотив" обыграл "Зенит" со счетом 87:84 в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Краснодарский клуб идет на втором месте в таблице, одержав 8-ю победу в 9 матчах сезона, петербургская команда – на четвертой строчке.
В составе победителей лучшим игроком стал Марди Коллинс, записавший на свой счет 26 очков. У "Зенита" по 15 очков набрали Сергей Карасев и Марко Симонович.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
Локомотив (Краснодар) – Зенит (Санкт-Петербург) – 87:84 (28:15, 24:19, 15:32, 20:18)
Л: Коллинс (26), Элегар (21), Рагланд (13)
З: Карасев (15), Симонович (15), Гордон (14)
Pleafant
Судить об этой игре надо только по заключительной четверти,поскольку,первую половину "валял дурака" Зенит,а в 3 четверти-хозяева.Хозяевам повезло,что очень здорово сыграли Коллинз и Элизар,остальные были статистами.Зенит повторил начало игры,как с Тренто,а концовку- с французами.При такой "стабильности" трудно рассчитывать на победы.
19:34