"Локомотив" обыграл "Зенит", Коллинс набрал 26 очков

"Локомотив" обыграл "Зенит" со счетом 87:84 в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Краснодарский клуб идет на втором месте в таблице, одержав 8-ю победу в 9 матчах сезона, петербургская команда – на четвертой строчке.

В составе победителей лучшим игроком стал Марди Коллинс, записавший на свой счет 26 очков. У "Зенита" по 15 очков набрали Сергей Карасев и Марко Симонович.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Локомотив (Краснодар) – Зенит (Санкт-Петербург) – 87:84 (28:15, 24:19, 15:32, 20:18)

Л: Коллинс (26), Элегар (21), Рагланд (13)

З: Карасев (15), Симонович (15), Гордон (14)