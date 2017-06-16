Кайл Хайнс: "В последние четыре года Москва стала для меня вторым домом"

Центровой ЦСКА Кайл Хайнс, продливший новый контракт с клубом, подчеркнул, что рад остаться в команде еще на два сезона. По словам американца, он будет делать все возможное, чтобы завоевать еще больше трофеев.

- По-настоящему счастлив остаться в клубе еще на два сезона, - приводит официальный сайт армейцев слова Хайнса. - В последние четыре года Москва стала вторым домом для меня и моей семьи. Рассчитываю на продолжение исторических успехов клуба, работать вместе с партнерами, тренерами и менеджментом, чтобы принести болельщикам ЦСКА больше чемпионских титулов.

Хайнс подписал новый двухлетний контракт с ЦСКА