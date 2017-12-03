"Химки" подали протест на результат матча с УНИКСом

Генеральный директор "Химок" Павел Астахов после матча Единой лиги ВТБ против УНИКСа (79:80) рассказал о том, что подмосковный клуб подал протест на результат встречи. Отмечается, что в нем были указаны два момента, которые повлияли на итоговый результат игры: нарушение правила зоны игроком соперника за 9 секунд до конца и незасчитанный последний бросок Джеймса Андерсона.

– Концовка матча получилась напряженной, – цитирует пресс-служба "Химок" Астахова. – Три или четыре раза мы вели в счете с разницей в 9-10 очков, но затем сделали достаточно много ошибок и "зашли" в концовку. Тем не менее, по нашему мнению, последний бросок должен быть засчитан, так как когда мяч был над кольцом, время уже закончилось и его нельзя было трогать. В связи с этим мы подали официальный протест на результат матча, и теперь Лига будет разбираться.

Когда мы играем в Казани, всегда происходят какие-то странные вещи. Например, всю четвертую четверть не работал видео-повтор, который по регламенту обязательно должен быть, и даже судьи пытались посмотреть какой-то момент, но не смогли, потому что техника почему-то была неисправной. Конечно, это не красит ни казанский клуб, ни нашу профессиональную лигу, поэтому мы обоснованно предъявили требования с просьбой посмотреть последний момент. На видео-повторе все было бы видно и стало бы ясно. К сожалению, такой возможности мы не получили, поэтому опротестовали результат матча.

Согласно регламенту, комиссар матча все отметил и записал. Думаю, уже завтра в Лиге ВТБ соберется директорат, который вынесет решение – справедливо ли не был засчитан последний мяч, или нет.