"Химки" обыграли УНИКС, Швед набрал 31 очко

"Химки" крупно обыграли УНИКС (98:73) в гостях в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Самым результативным игроком встречи стал игрок "Химок" Алексей Швед, набравший 31 очко. В составе казанского клуба 19 баллов на счету Кита Лэнгфорда, 14 подборов у Коти Кларка.

"Химки" идут на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата, УНИКС расположился следом, на пятой строчке.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

УНИКС (Казань) – "Химки" – 73:98 (28:25, 21:28, 13:25, 11:20)

У: Лэнгфорд (19), Антипов (11), Кларк (10)

Х: Швед (31), Моня (17), Тодорович (16)