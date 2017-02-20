"Химки" обыграли УНИКС, Швед набрал 31 очко

"Химки" крупно обыграли УНИКС (98:73) в гостях в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Самым результативным игроком встречи стал игрок "Химок" Алексей Швед, набравший 31 очко. В составе казанского клуба 19 баллов на счету Кита Лэнгфорда, 14 подборов у Коти Кларка.
"Химки" идут на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата, УНИКС расположился следом, на пятой строчке.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
УНИКС (Казань) – "Химки" – 73:98 (28:25, 21:28, 13:25, 11:20)
У: Лэнгфорд (19), Антипов (11), Кларк (10)
Х: Швед (31), Моня (17), Тодорович (16)
slager
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21:05