Гендиректор "Химок" хочет, чтобы Швед завершил карьеру в подмосковной команде

Генеральный директор "Химок" Павел Астахов заявил, что не хочет думать о возможности отъезда защитника команды Алексея Шведа в НБА после завершения сезона.

Сегодня "Химки" на своей площадке во втором матче четвертьфинала Единой лиги ВТБ обыграли "Локомотив" (77:72, 2-0). Встречу посетил генеральный менеджер клуба НБА "Нью-Орлеан" Делл Демпс. 29-летний Швед, контракт которого с "Химками" действует до 2020 года, набрал 32 очка.

– Не хочу думать о том, что Швед может покинуть "Химки", – приводит "Р-Спорт" слова Астахова. – Алексей наш лидер, наш игрок. Хочу, чтобы он оставался у нас до конца карьеры.

Швед готов говорить о возвращении в НБА только после завершения сезона