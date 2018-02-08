Евгений Богачев: "Есть удовлетворение от того, как проходит сезон УНИКСа"

Президент УНИКСа Евгений Богачев отметил, что доволен выступлением команды в текущем сезоне. В 13 матчах регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ казанцы потерпели всего одно поражение, а также вышли в 1/4 финала Кубка Европы.

– Удовлетворение от того, как проходит сезон, есть, но пока прошла только половина чемпионата в ВТБ, и мы понимаем, что самое сложное впереди, – цитирует "Р-Спорт" Богачева. – У нас очень сложный график в марте – и "Бавария", и "Локомотив", и матч с "Химками" на выезде. Главное, чтобы не было травм. Надежда на успех есть.

Мы надеялись на то, что в четвертьфинале Кубка Европы нам попадется "Зенит". "Бавария" – очень сильный соперник, лидер чемпионата Германии. Но ребята готовы, будем сражаться. Команда у нас собрана. Не будем ни усиливаться, ни менять кого-то. Сыгранность есть.