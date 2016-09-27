Джеймс Огастин: "Не расцениваю переход в ЦСКА как шаг навстречу НБА"

Новичок ЦСКА Джеймс Огастин уверен, что непросто будет выступать в команде, которая добилась побед во всех турнирах прошлого сезона. В межсезонье американский форвард перешел в состав армейцев из "Химок", за которые выступал с 2012 года.

- Всегда непросто играть в команде, которая выиграла все возможные титулы, но некоторые игроки покинули команду, пришли новые, - приводит "Р-Спорт" слова Огастина. - Лично для меня - это новая возможность проявить себя, я с нетерпением жду нового сезона. Переходя в ЦСКА, я не расценивал это как шаг навстречу НБА, я просто стараюсь делать шаги, которые наилучшим образом скажутся на мне и моей карьере. ЦСКА стал лучшей возможностью, и я не стал ее упускать. Сейчас я сфокусирован на новом сезоне.

Надеюсь, получится победить во всех соревнованиях, как у ЦСКА это получилось в прошлом году. Лично для меня, все будет в новинку, поэтому мотивации у меня более чем достаточно. Я не могу говорить за других, но будучи здесь, тренируясь, общаясь с ребятами и тренерами, мне кажется все трудятся каждый день, чтобы повторить успех прошлого сезона. У нас есть цель, потому что защищать титул - не менее важно, чем выигрывать его впервые, поэтому мы работаем каждый день. Я думаю, мы готовы принять этот вызов.