Димитрис Итудис: "ЦСКА сумел победить в непростой борьбе"

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис после победы над УНИКСом (92:88) в матче Единой лиги ВТБ заявил, что ему пришлось часто менять игроков защиты из-за результативности соперника. Армейцы занимают первое место в турнирной таблице чемпионата, а казанский клуб идет на пятой строчке.

– Поздравляю игроков с победой, – цитирует сайт лиги Итудиса. – Сейчас мы успешно проходим серию очень тяжелых матчей, и мы сумели победить в непростой борьбе, в игре, итог которой мог обернуться в пользу обеих команд. УНИКС сегодня играл хорошо, как и в Афинах, и заслужил похвалы. Нам пришлось неоднократно менять защитные системы, особенно после второй четверти, в которой соперники забросили 7 из 10 трехочковых. При этом мы сами хорошо атаковали с двухочковой дистанции, поддерживали промахи подборами и нашли путь к победе.