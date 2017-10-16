Димитрис Итудис: "ЦСКА наладил общекомандную "химию"

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис после матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против "Цмоки-Минск" (90:54) отметил, что команде удалось наладить взаимодействие на паркете. По словам наставника, также в этой игре он дал отдохнуть лидерам.

- Мы медленно начали, особенно в защите, - приводит пресс-служба ЦСКА слова Итудиса. - Два дня после победы над миланцами мы работали именно над защитой и над тем, чтобы быстрее наладить общекомандную "химию". По ходу матча уменьшили количество очков, набираемых соперниками, до 8-12 за четверть.

Мы действовали мобильно и, в целом, играли очень серьезно. Одной из наших целей было поровну распределить время, дать отдохнуть тем, кто много работал в предыдущих встречах и национальных сборных. И это нам удалось.