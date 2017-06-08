ЦСКА обыграл "Химки" в первом матче финала, Де Коло набрал 21 очко

ЦСКА обыграл "Химки" (94:88) в первом матче финала Единой лиги ВТБ.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Нандо Де Коло, набравший 21 очко. Форвард Никита Курбанов сделал больше всех подборов в этой встрече - 9. У подмосковного клуба 18 очков записал на свой счет лидер клуба Алексей Швед.

Второй матч команды проведут 10 июня в Москве.

Единая лига ВТБ

Финал

Первый матч

ЦСКА (Москва) – "Химки" – 94:88 (18:13, 33:25, 27:13, 16:37)

Ц: Де Коло (21), Хайнс (16), Антонов (16).

Х: Швед (18), Роуланд (15), Зайцев (15).