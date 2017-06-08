ЦСКА обыграл "Химки" в первом матче финала, Де Коло набрал 21 очко

ЦСКА обыграл "Химки" (94:88) в первом матче финала Единой лиги ВТБ.
Самым результативным игроком в составе победителей стал Нандо Де Коло, набравший 21 очко. Форвард Никита Курбанов сделал больше всех подборов в этой встрече - 9. У подмосковного клуба 18 очков записал на свой счет лидер клуба Алексей Швед.
Второй матч команды проведут 10 июня в Москве.
Единая лига ВТБ
Финал
Первый матч
ЦСКА (Москва) – "Химки" – 94:88 (18:13, 33:25, 27:13, 16:37)
Ц: Де Коло (21), Хайнс (16), Антонов (16).
Х: Швед (18), Роуланд (15), Зайцев (15).
One more MAGIC assist by @MilosTeodosic4 👀#VTBFinals pic.twitter.com/S0JMxXkBdb– VTB United League (@VTBUL) 8 июня 2017 г.
marksan
И не стыдно за 4-ю четверть, игрочишки позорные?
21:47
spetrov
Армейцев с победой!
21:40
burmistr
Не видно,что при + 27 мы демонстративно бросили играть?
21:38
Паснаход
Следил краем глаза за счётом: это что, от 30 очков осталось 6? Я узнаю команду по разбазариванию преимущества))
21:37