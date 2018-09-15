Антипов рискует пропустить сезон

Форвард сборной России​ и "Нижнего Новгорода" Павел Антипов может пропустить предстоящий сезон. У 26-летнего россиянина проблемы со здоровьем. В ближайшее время ему предстоит операция на ноге.

– Проблема действительно есть. Мы скоро поймем, насколько она серьезна, – цитируют "Известия" агента игрока Бургана Назирова. – Сейчас Павел находится на обследовании. Думаю, на следующей неделе многое станет понятно – потребуется ли операция или это будет какое-то другое восстановление. Но риск, что он пропустит этот сезон, есть.

В "НН" по-человечески отнеслись к травме Павла. Клуб планирует принимать участие в тренировочном и восстановительном процессах, предоставив ему своих докторов и тренеров. Будем надеяться, что характер повреждения окажется не таким серьезным и он скоро вернется в строй.