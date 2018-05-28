Алексей Швед: "Зачем кого-то бояться. Будем стараться побеждать в какой следующей игре"

Защитник "Химок" Алексей Швед отметил, что команда никого не опасается в "Финале четырех" Единой лиги ВТБ.

"Химки" одержали победу над "Локомотивом" (86:73) в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги. Швед стал самым результативным игроком матча, набрав 33 очка и сделав 10 результативных передач. Счет в серии до трех побед стал 3-0 в пользу "Химок".

– Каждая игра с "Локомотивом" была настоящей "зарубой", несмотря на то, что серию мы выиграли всухую, – цитирует ТАСС Шведа. – Первую половину матча они даже вели, но в какой-то момент мы собрались и переломили игру. Все ребята в команде молодцы.

Мы еще не знаем, с кем сыграем в "Финале четырех", но в любом случае, зачем кого-то бояться. Будем стараться побеждать в какой следующей игре.

"Финал четырех" пройдет в Москве на арене "ВТБ Ледовый Дворец" с 8 по 10 июня.