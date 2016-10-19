07:13 | БАСКЕТБОЛ — Единая лига ВТБ

Алар Варрак: "В последние 3-4 минуты с "Зенитом" у "Калева" не было шансов"

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Главный тренер "Калева" Алар Варрак после матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с "Зенитом" (73:89) отдал должное сопернику. По словам специалиста, в последние 3-4 минуты у его команды уже не было шансов.

– Это был очень сложный матч, – приводит официальный сайт питерского клуба слова Варрака. – Во второй половине встречи "Зенит" взял игру под свой контроль и минута за минутой наращивал свое преимущество. В последние 3–4 минуты встречи у нас уже не было никаких шансов. Мы играли хорошо, однако после того, как у Харпера случился перебор персональных фолов, а Толлофсен получил травму, нам было уже слишком тяжело.

Дополнительная информация

http://basket.fc-zenit.ru/news/70941.html

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